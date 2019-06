Moto – Elf CIV 2019 – Okubo wild card nella tappa di Imola con Renzi Corse

Hikari Okubo wild card a Imola con Renzi Corse. Il pilota giapponese del Team Kawasaki Puccetti Racing sostituirà Stefano Cruciani

Renzi Corse schiererà Hikari Okubo a fianco di Elia Mengoni nella terza tappa dell’Elf CIV 2019, di scena sabato 29 e domenica 30 giugno a Imola. Il pilota giapponese sostituisce Stefano Cruciani, vittima di un infortunio. A Stefano vanno gli auguri di pronta guarigione da parte di tutto il team.

Okubo, tuttora impegnato nel mondiale con la ZX-6 di Kawasaki Puccetti Racing, parteciperà al Campionato Italiano Velocità come wild card in seguito all’accordo raggiunto tra la scuderia di Reggio Emilia e Renzi Corse. Ventiquattrenne, nativo di Kodaira, vicino a Tokyo, attualmente occupa la quarta posizione della Supersport 600 iridata avendo raccolto 70 punti in sette gare, frutto di un ruolino di marcia molto regolare: due 8° posto, un 7° posto, un 6° posto, due 5° posto e un 4° posto. Il miglior risultato è giunto proprio sul circuito di Imola, e questo fa ben sperare in vista del week-end di gara.

Dopo due stagioni mondiale Supersport a bordo di una Honda CBR600RR, Okubo è entrato a far parte del Team Puccetti nel 2018, chiudendo la stagione 13° nella classifica generale, ad oggiil suo miglior piazzamento finale.

Stefano Renzi, Team Manager Renzi Corse

Siamo contenti aver ingaggiato un pilota veloce come Okubo. Cercheremo di trarre il massimo da questo comune accordo con Puccetti. Andiamo alla ricerca della migliore prestazione e siamo sicuri di aver trovato una soluzione all’altezza delle nostre ambizioni.

