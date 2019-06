Morte Reyes, non solo la folle velocità: un incredibile dettaglio fra le cause dell’incidente

Non solo la folle velocità, fra le cause dell’incidente che ha portato alla morte di Josè Antonio Reyes ci potrebbe essere anche una distrazione che gli è stata fatale

Negli ultimi giorni il mondo del calcio ha pianto la morte di Josè Antonio Reyes, talentuoso ex calciatore di Real Marid, Arsenal e Siviglia fra le altre. Lo spagnolo ha perso la vita in un incidente d’auto, dovuto alla forte velocità: il verbale dell’incidente riporta che la Mercedes Brabus S550 sulla quale viaggiava fosse lanciata a 237 km orari. Tale velocità avrebbe causato lo scoppio di un pneumatico leggermente sgonfio a causa della lungo periodi di inattività della vettura. Secondo ‘La Sexta’ però, non sarebbe stata solo la folle velocità la causa dell’incidente. Alla base dello schianto potrebbe esserci anche una distrazione alla guida che sarebbe stata fatale a Reyes, portando all’incidente che gli è poi tristemente costato la vita.

