Mondiali Qatar 2022 – Totti nuovo ambasciatore? Il mondo arabo pazzo dell’ex numero 10 della Roma

Francesco Totti possibile nuovo ambasciatore dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar: il mondo arabo è pazzo di lui

I Mondiali 2022 in Qatar potrebbero avere un ambasciatore italiano famoso in tutto il mondo: Francesco Totti. Fonti provenienti dall’emirato lo rieriscono all’Adnkronos. All’interno dell’organizzazione c’è una forte pressione per convincere il governo a rendere l’ex numero 10 della Roma l’ambasciatore nel mondo di Qatar 2022 a causa della grande popolarità della quale ‘Er Pupone’ gode nel mondo arabo. Di un possibile ruolo di primo piano di Totti se ne parla da marzo, precisamente da quando, in qualità di dirgente della Roma, si recò a Doha per un workshop con gli sponsor della squadra, frai quali figurava Qatar Airways.

Valuta questo articolo