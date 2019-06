Mondiali di Para-Archery: brillano Mijno, Virgilio e i Visually Impaired

Campionati Mondiali Para-Archery: in Olanda brillano Mijno, Virgilio e i Visually Impaired. Realizzati 3 record mondiali

Terminato il primo giorno di gare ai Mondiali Para-Archery di ‘s-Hertogenbosh (Ned) dove si mettono in evidenza soprattutto le donne con Elisabetta Mijno terza nell’olimpico e Maria Andrea Virgilio sesta nel compound. Ottimi i risultati dei V.I. azzurri. Al termine della prima giornata realizzati 3 record mondiali.

La prima giornata dei Campionati Mondiali di ‘s-Hertogenbosh lascia agli azzurri ottimi posizionamenti e sensazioni positive per il cammino nella rassegna iridata olandese che assegna anche i primi pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020. Nell’olimpico femminile Elisabetta Mijno è terza al termine delle prime 72 frecce, ottimo sesto posto nel compound per Maria Andrea Virgilio mentre Alberto Simonelli è nono nella graduatoria maschile. Ottimi le gara dei Visually Impaired con Vaccaro e Panariello terzo e secondo nella divisioni V.I. 2/3 e V.I. 1.

I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO MASCHILE – Stefano Travisani trentacinquesimo con 593 punti, Giulio Genovese quarantunesimo con 585 e Roberto Airoldi una posizione più indietro con 584, sono questi i risultati degli azzurri nell’arco olimpico maschile dopo le frecce di ranking round. I tre arcieri entrano tutti in tabellone al secondo turno e conoscono già i propri avversari per le sfide di mercoledì alle 11,15, questi gli accoppiamenti: Genovese-Ruslan Ochur (RUS), Travisani-Maxime Guerin (FRA) e Airoldi-Sadik Savas (TUR).

Il terzetto azzurro chiude le frecce del pomeriggio con 1762 punti che valgono il dodicesimo posto nella classifica a squadre, mercoledì alle 13,45 sfideranno gli Stati Uniti (Bennett, Lukow, Palombo)per gli ottavi di finale.



I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO FEMMINILE – E’straordinario l’esordio di Elisabetta Mijno ai Mondiali ‘s-Hertogenbosh che chiude le 72 frecce di ranking round al terzo posto assoluto con 621 punti dietro solamente alla russa Svetlana Barantseva (625) e all’iraniana Zahra Nemati (623). Vanno a braccetto invece Veronica Floreno e Annalisa Rosada che si piazzano ventitreesima e ventiquattresima con 538 e 536 punti. L’ottimo risultato di oggi qualifica Elisabetta Mijno direttamente ai sedicesimi di finale dove sfiderà una tra Layolle (BRA) e Pooja (IND), stesso punto di partenza per le altre due azzurre che saranno in gara nei match Floreno-Fabiola Dergovics (BRA) e Chika Shogesada (JPN).

L’Italia è terza nella classifica arco olimpico femminile con 1695 punti dietro a Cina (1849) e Turchia (1714) di Eroglu, Ozbey Torun e Sengul. che saranno le avversarie delle azzurre in semifinale mercoledì alle 15,45.



I RISULTATI DEL COMPOUND FEMMINILE INDIVIDUALE – Brilla la stella di Maria Anrea Virgilio nel compound femminile, l’azzurra sesta dopo l e 72 frecce di ranking round con 683 punti in un classifica che vede ai primi tre posti rispettivamente la russa Artakhinova (693) e la coppia britannica Grinham (686) e Stretton (684). Splendide prove anche per Eleonora Sarti e Giulia Pesci che con 679 e 671 punti raggiungono la decimo e la quattordicesima posizione. Ai sedicesimi Virgilio se la vedrà con la vincente di Choi (KOR) r Homjanthuek (THA), Sarti aspetta la vincente di Baliyan (IND)-Shinohara (JPN) e Pesci chi la spunterà tra Joeng (KOR) e Chavez (USA). Tutele sfide si svolgeranno giovedìalle 10,15.

Le azzurre sono terze nella classifica a squadre con 2033 punti dietro a Russia (2037) e Gran Bretagna (2034) e ai quarti si troveranno di fronte il Giappone (Hirasawa, Nagano, Shinohara), match in programma mercoledì alle 15,00.

I RISULTATI DEL COMPOUND MASCHILE – Il migliore degli azzurri nel compound maschile è il neo primatista del mondo Alberto Simonelli che chiude la ranking round con 691 punti. Il campionissimo della Nazionale salterà il primo turno degli scontri diretti e nel secondo, in programma mercoledì alle 11,15, affronterà il vincente del match tra Go Sung Kil (KOR) e Alexandr Medvedev (KAZ). Anche gli altri due portacolori azzurri salteranno il primo match del tabellone grazie alle frecce scoccate questa mattina. Matteo Bonacina è ventesimo con 680 punti e sfiderà uno tra Jere Forsberg (FIN) e Thorsteinn Halldorsson (ISL). Giampaolo Cancelli è invece ventitreesimo con 678 punti e attende chi la spunterà tra Melthasin Chailinfah (THA) e Peter Kinik (SVK) per conoscere il suo prossimo avversario.

In classifica generale al termine della mattinata comanda lo statunitense Matt Stutzman (704) davanti al cinese e campione in carica Xinliang Ai (698) e all’iraniano Alisina Manshaezadeh (698).

Nella classifica a squadre, che vede Usa primi (2091), Iran secondo (2063) e Cina terza (2059), la squadra formata da Simonelli, Bonacina e Cancelli, campione del mondo in carica, proverà a difendere il titolo partendo dalla quarta posizione (2049), un risultato che permette agli azzurri di saltare il primo turno ed entrare in tabellone direttamente dagli ottavi di finale dove mercoledì 5 giugno ci sarà il match con l’Australia (Marchant, McMurdo, Milne).



I MIXED TEAM – Partiranno dall’ottavo posto con 1214 punti i campioni del mondo in carica dell’arco olimpico mixed team Elisabetta Mijno e Strefano Travisani, i loro primi avversari saranno i brasiliani Dergovics e Rezende agli ottavi di finale.

La coppia compound Virgilio-Simonelli è invece quarta con 1370 punti alle spalle di Cina (1381), Slovacchia (1378) e Gran Bretagna (1377).

I RISULTATI DEI VISUALLY IMPAIRED 2/3– Questa mattina sulla linea di tiro di ‘s-Hertogenbosh sono state scoccate anche le frecce di qualifica della divisione Visually Impaired 2/3. Per l’Italia in campo c’è Giovanni Maria Vaccaro che ha chiuso i 72 tiri di qualifica ufficiali al terzo posto con 546 punti dietro alla coppia britannica Steve Prowse (632) e Nicholas Thomas (559). Il suo viaggio nelle eliminatorie inizierà dai quarti di finale domani, martedì, alle 16,45 con il match contro l’australiano Craig Newberry.

I RISULTATI DEI VISUALLY IMPAIRED 1 – Impresa di Matteo Panariello secondo assoluto con 394 dietro solamente al belga Vanhollebeke che piazza anche il record del mondo con428 punti. Panariello ai quarti sfiderà il cipriota Christos Misos, domani alle 18,00.

