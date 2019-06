Mondiali di calcio femminile – Un’emozione incredibile, Giacinti tra ringraziamenti e dediche: “è per la famiglia, gli amici e chi mi vuole bene”

L’Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019: le emozioni di Valentina Giacinti dopo la sfida contro la Cina

Giacinti è l’azzurra che ha sbloccato il match oggi tra Italia e Cina, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile, in corso in Francia. La calciatrice italiana è stata tra le protagoniste indiscusse della partita di oggi, e anche grazie al suo grande contributo l’Italia può festeggiare per il pass conquistato per i quarti di finale della rassegna iridata.

“Sono contenta perchè dopo tanti sacrifici ce l’ho fatta a far avverare il mio sogno di realizzare un gol al Mondiale. E’ per la mia famiglia, per gli amici e le amiche, per la gente che mi sta vicino e mi vuole bene. Non riesco ancora a realizzare tutto l’affetto che l’Italia ci trasmette, è bellissimo, lo sentiamo da qui, siamo molto felici. Arrivare ai quarti vuole dire tanto per questo splendido gruppo, questo staff incredibile“, queste le parole di Valentina Giacinti ai microfoni di RaiSport al termine della partita.

Valuta questo articolo