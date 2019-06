Altro che picCina, questa Italia è maestosa: le azzurre sono ai quarti di finale!

La Nazionale Italiana si qualifica per i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile, dove affronterà la vincente del match tra Olanda e Giappone

Il sogno dell’Italia continua, le ragazze terribili di Milena Bertolini stendono 2-0 la Cina e volano ai quarti di finale del Mondiale di calcio femminile, facendo innamorare una Nazione intera.

Prestazione gagliarda di Gama e compagne, in difficoltà per larghi tratti del match ma sempre concentrate, caratteristica fondamentale per colpire nei migliori momenti delle avversarie. Il ct non sbaglia una mossa, piazzando Giacinti in attacco e venendo ripagata da un gol pesantissimo del capocannoniere della Serie A, che si sblocca proprio al momento giusto. Niente da fare per le cinesi, impotenti al cospetto del perfetto ingranaggio azzurro, solido in difesa e velenoso in attacco, con l’arma Aurora Galli utilizzata perfettamente da Milena Bertolini. Doppietta da subentrata contro la Giamaica e gol da subentrata contro la Cina, valso il raddoppio per le azzurre in uno dei momenti più complicati del match. Restano pochi aggettivi per descrivere l’Italia, giunta da outsider in Francia ma sempre più protagonista, tanto da attirare su di sè le attenzioni della stampa internazionale.

Il prossimo ostacolo delle azzurre sarà una tra Olanda e Giappone, che stasera si giocheranno l’ultimo posto nei quarti di finale del Mondiale. L’appuntamento è fissato per sabato alle 15 a Valenciennes, dove le nostre ragazze saranno chiamate all’ennesimo tostissimo esame di questa avventura che vale l’accesso in semifinale. Si tratterebbe di un risultato storico per l’Italia che, arrivata a questo punto, non può davvero smettere di sognare.

Valuta questo articolo