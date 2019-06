Mondiali di calcio femminile – Rapita e poi ritrovata la mascotte ‘Ettie’, la FIFA aveva sporto denuncia

Cinque uomini avevano portato via il costume della mascotte dei Mondiali di calcio femminile, poi ritrovato grazie all’intervento della polizia

Una situazione piuttosto incresciosa, avvenuta nel corso dei Mondiali di calcio femminile. La mascotte della rassegna iridata, la gallina Ettie, è stata rapita all’interno del Parco dei Principi da un gruppo di cinque uomini, riusciti ad abbandonare lo stadio con il costume della ‘giovane figlia di Footix‘, mascotte di Francia ’98.

La FIFA ha immediatamente sporto denuncia contro ignoti, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio nella giornata di ieri, quando il costume è stato ritrovato e riconsegnato agli organizzatori, che avevano già predisposto una ‘copia’ per evitare che il Mondiale restasse senza mascotte. Lieto fine dunque in Francia, rapimento rientrato e niente riscatto per i ‘malviventi’, che avevano deciso di privare la rassegna iridata di uno dei suoi protagonisti.

