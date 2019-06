Mondiali di calcio femminile – L’orario di Italia-Olanda fa discutere, il commento del ct Bertolini: “il buon senso avrebbe dovuto…”

Il ct azzurro Milena Bertolini sincera alla vigilia dei quarti di finale tra Italia e Olanda: l’orario del match fa discutere

E’ tutto pronto per i quarti di finale delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile di Francia 2019. La squadra italiana affronterà domani l’Olanda, campione d’Europa, in un match che si prospetta infuocato, non solo per la grinta delle giocatrici in campo che hanno voglia di volare in semifinale, ma anche per le alte temperature, che le azzurre hanno già sofferto alle 18.00 agli ottavi di finale.

“E’ strano giocare alle 15. Il buon senso avrebbe dovuto farci giocare alle 21. Il caldo si farà sentire sicuramente per entrambe. Spiace perché va a discapito della partita. Alle 21, con un clima diverso avremmo potuto avere un’intensità e un ritmo diversi. Le partite dagli ottavi ai quarti giocate fino a qui sono state tutte belle“, queste le sincere parole del ct Milena Bertolini sull’orario tostissimo del match, che anche le olandesi hanno contestato.

Valuta questo articolo