Mondiali di calcio femminile – “Oh Italia, sfonda la Muraglia”, tifosi da sogno per le azzurre: i cori post partita sono speciali [VIDEO]

Grande festa per le azzurre dopo la vittoria sulla Cina: i tifosi attendono l’Italia al rientro in albergo, cori e balli con le calciatrici

L’Italia di calcio femminile ha staccato ieri uno storico pass, che permette alle azzurre di raggiungere un sogno fantastico: le ragazze del ct Bertolini sabato giocheranno contro l’Olanda per i quarti di finale dei Mondiali di Francia 2019.

In tantissimi ieri hanno dato tutto il loro supporto a Bonansea e compagne allo stadio di Montpellier per la sfida contro la Cina, vinta 2-0 dall’Italia grazie alle reti di Giacinti e Galli. Al rientro in albergo, le azzurre hanno trovato tutti i loro fan appostato con i quali hanno fatto festa. Appena scese dal pullman, infatti le giocatrici dell’Italia sono state inondate dai cori da stadio dei loro tifosi, che le hanno ringraziate con canti, balli e abbracci per il grande sogno che stanno regalando.

