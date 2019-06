Mondiali di calcio femminile, Megan Rapinoe non canta l’inno: Donald Trump si infuria

Il presidente degli Stati Uniti si è infuriato per il gesto di Megan Rapinoe, star della Nazionale femminile americana che non ha cantato l’inno prima di un match

Scintille e clima tesissimo tra il presidente Donald Trump e Megan Rapinoe, una delle star della Nazionale americana di calcio femminile impegnata ai Mondiali in Francia.

L’inquilino della Casa Bianca si è infuriato per il gesto compiuto dalla calciatrice, che non ha cantato l’inno prima della partita contro la Thailandia, vinta col pazzesco risultato di 13-0. Venuto a conoscenza di questa situazione, Trump ha sottolineato: “non penso che il suo atteggiamento sia appropriato“, ammettendo di essere stato molto disturbato dal gesto della Rapinoe. Del resto, le 33enne apertamente gay, non ha mai nascosto la sua opposizione alla Casa Bianca di Trump, definendosi una ‘walking protest’ in difesa dei diritti e contro le diseguaglianze. Oltre a non cantare l’inno la Rapinoe si è anche inginocchiata prima di alcune partite della sua squadra (Seattle Reing), come fanno anche molti campioni del football americano.

