Mondiali calcio femminile – Italia sconfitta a testa alta, le azzurre incassano i complimenti di Buffon: “ci avete emozionato”

Italia sconfitta 0-2 dall’Olanda ed eliminata dai Mondiali di calcio femminile: le azzurre escono a testa alta e incassano i complimenti di Gigi Buffon

Il sogno dell’Italia di calcio femminile termina ai quarti di finale. Le ragazze azzurre, dopo uno strepitoso cammino, si sono fermate ai quarti di finale della rassegna iridata francese, sconfitte per 0-2 da un’Olanda (campione d’Europa in carica) dimostratasi ancora troppo forte per Bonansea e compagne. Italia che lascia il Mondiale a testa alta e incassa i complimenti di Gigi Buffon che su Twitter ringrazia le azzurre per le emozioni che hanno regalato a tutti i tifosi in questi giorni: “avete giocato con entusiasmo e determinazione portando l’azzurro con grande onore. Ci avete emozionato e fatto divertire. Semplicemente GRAZIE Azzurre“.

