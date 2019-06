Mondiali di calcio femminile – L’Italia vola ai quarti, tutto l’entusiasmo del ct Bertolini: “non c’è stato bel gioco, ma siamo state ciniche”

Le parole del ct azzurro Bertolini dopo la vittoria dell’Italia sulla Cina agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile in corso in Francia

Un pomeriggio incredibile con le azzurre del calcio: l’Italia femminile ha battuto la Cina staccando il pass per i quarti di finale dei Mondiali 2019, in corso in Francia. Un traguardo incredibile, storico, con le calciatrici italiane che stanno regalando un sogno a tutti i loro spettatori, in particolar modo alle giovanissime, lanciando loro un segnale positivo e invogliandole a giocare a calcio.

“E’ un risultato incredibile dopo una partita difficile, forse non giocata bene, ma abbiamo ottenuto un risultato importante. Oggi non c’è stato un bel gioco ma nel calcio non conta solo quello, le ragazze hanno dato tutto e siamo state ciniche. Ci siano fatte un regalo bellissimo stiamo facendo tutti grandi cose e per riuscirci abbiamo bisogno del calore degli italiani, più si va avanti più il livello sale“, ha affermato il ct azzurro Bertolini ai microfoni Rai al termine della partita.

