Mondiali di calcio femminile – Da Sara Gama a Laura Giliani, le azzurre che porteranno alto il tricolore nella rassegna iridata [GALLERY]

Tutto pronto per l’esordio dell’Italia Femminile ai Mondiali di calcio 2019: ecco chi sono le azzurre che scenderanno in campo nella rassegna iridata

Manca poco all’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile, che inizieranno il 7 giugno in Francia. La Nazionale italiana scenderà in campo domenica, per la primissima sfida iridata, contro l’Australia. Tutta l’attenzione è dunque riposta in queste 23 ragazze che hanno raggiunto un sogno incredibile e che porteranno alto il tricolore italiano.

Già solo aver staccato il pass per i Mondiali è un’impresa storica per la Nazionale italiana femminile, che riporta gli appassionati del pallone a vivere emozioni speciali con la casacca azzurra, visto che lo scorso anno ai Mondiali maschili di Russia gli italiani non hanno potuto fare il tifo per gli azzurri.

Talentuose, coraggiose e pronte a dimostrare di che pasta sono fatte, nella gallery le foto delle giocatrici azzurre che da domenica lotteranno con grinta in campo per ottenere il miglior risultato possibile. Da Sara Gama a Laura Giuliani, ecco le azzurre che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali femminili.

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).

