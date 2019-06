Mondiali di calcio femminile – La Francia eliminata a testa alta, una doppietta di Rapinoe trascina gli USA in semifinale

Rapinoe trascina gli USA in semifinale: eliminate le padrone di casa della Francia 2-1

Si inizia a delineare il quadro delle semifinali dei Mondiali di calcio femminile 2019. Dopo la vittoria di ieri dell’Inghilterra contro la Norvegia, anche gli USA questa sera possono festeggiare per aver staccato il pass per la prossima fase della rassegna iridata. Una doppietta di Rapinoe ha permesso agli USA di raggiungere l’Inghilterra in semifinale. Padrone di casa eliminate dunque, al Parco dei Principi, per mano delle campionesse in carica. Escono comunque a testa alta le francesi, che nel secondo tempo hanno messo in difficoltà le avversarie, riuscendo ad accorciare le distanze. 2-1, questo l’esito del match tra USA e Francia: Rapinoe e compagne adesso sognano già in grande.

