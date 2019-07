Mondiali di Beach Volley – Lupo-Nicolai volano ai sedicesimi

Campionati Mondiali beach volley: Lupo-Nicolai staccano il pass per i sedicesimi

Nella terza giornata di gare dei Campionati Mondiali di Amburgo, è arrivata la seconda qualificazione azzurra alla fase ad eliminazione diretta. Dopo il pass conquistato ieri da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, infatti, anche i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai si sono assicurati un posto ai sedicesimi di finale, grazie a due prestazioni impeccabili. La coppia azzurra ha saputo dare continuità all’ottima prova messa in mostra ieri, superando agilmente gli austriaci Seidl-Rob. Waller 2-0 (21-15, 21-13) al termine di un match condotto con esperienza e maturità.

I due atleti tricolori si giocheranno il primo posto nella pool H mercoledì 3 luglio (ore 14) contro i brasiliani Andre-George, qualificati anch’essi grazie al successo di oggi contro i mozambicani Soares-Nguvo.

Classifica: Lupo-Nicolai (Ita) 4 p, Andre-George (Bra) 4 p, Seidl-Rob. Waller (Aut) 2 p, Soares-Nguvo (Moz) 2 p

Calendario e risultati

28 giugno Menegatti Orsi Toth-Mcnamara Mcnamara 2-0 (21-18, 21-15), Doppler Horst Ranghieri Caminati 2-0 (21-18, 21-15) Cherif Ahmed-Rossi Carambula 2-1 (19-21, 21-14, 18-16) 29 giugno Ranghieri Caminati- Krasinikov Stoyanovsky 0-2 (16-21, 18-21), Menegatti Orsi Toth- Michellle-Pati 2-0 (21-11, 21-12), Koekelkoren Van Walle-Rossi Carambula 1-2 (22-20, 18-21, 10-15),

Nicolai Lupo-Soares Nguvo 2-0 (21-12, 21-4); 30 giugno Nicolai Lupo- Seidl Rob. Waller 2-0 (21-15, 21-13); 1 luglio Perusic Schweiner-Rossi Carambula (ore 11), Ranghieri Caminati- Gottsu Ageba (ore 14), Menegatti Orsi Toth-Ittlinger Laboureur (ore 20.30), 3 luglio Nicolai Lupo-Andre George (ore 14).

La classifica delle altre coppie azzurre

Femminile – Pool A

Menegatti-Orsi Toth (Ita) 4 p, Ittlinger-Laboureur (Ger) 4 p, Mcnamara-Mcnamara (Can) 2 p, Michellle-Pati (Par), 2 p

Maschile – Pool C

Krasinikov-Stoyanovsky (Rus) 4 p, Doppler-Horst (Aut) 4 p, Ranghieri-Caminati (Ita) 2 p, Gottsu-Ageba (Gpn) 2 p

Maschile – Pool D

Cherif-Ahmed (Qat) 4 p, Perusic-Schweiner (Cze) 3 p, Rossi-Carambula (Ita) 3 p, Koekelkoren-Van Walle (Bel), 2 p

Formula

Nella fase a gironi, le coppie sono state divise in 12 pool da quattro, vengono assegnati due punti per la vittoria e uno per la sconfitta e la classifica verrà stabilita prima dai punti, poi dal quoziente set e dal quoziente punti.

Le prime due squadre classificate di ciascun raggruppamento e le quattro migliori terze staccheranno il pass per la fase ad eliminazione diretta. Le rimanenti otto terze classificate formeranno un tabellone dal quale usciranno le ultime quattro qualificate ai sedicesimi.

Dopo i sedicesimi di finale, la fase ad eliminazione diretta proseguirà poi con gli ottavi, i quarti, le semifinali e le finali.

Europei U20 beach volley: Scampoli-Bertozzi chiudono al quarto posto

Si chiude con un quarto posto il cammino della giovane coppia italiana composta da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nei Campionati Europei under 20 di Goteborg, in Svezia.

Le due azzurrine, infatti, dopo l’ottimo percorso dei giorni scorsi, hanno ceduto in semifinale contro le olandesi Schoon-Van Driel 0-2 (9-21, 18-21), al termine di una gara nella quale le avversarie hanno dimostrato qualcosa in più soprattutto nel primo parziale. Nella finale 3°-4° posto, poi, Nicol e Claudia non sono riuscite a ricompattarsi, lasciando la medaglia di bronzo alle spagnole Alvarez-Moreno dopo la sconfitta per 0-2 (17-21, 18-21) e chiudendo al quarto posto in classifica.

Nel torneo maschile, Marchetto-Di Silvestre hanno chiuso il proprio percorso ai quarti di finale, eliminati ieri dai ciprioti Siapanis-Savvides 2-0 (21-18, 21-19).

