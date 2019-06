Mondiali Basket 2019 – Giannis Antetokounmpo dà la conferma: l’MVP NBA giocherà con la Grecia

Giannis Antetokounmpo conferma la sua presenza ai Mondiali di Basket 2019: l’MVP dell’NBA giocherà con la Grecia

Il Mondiale di Basket 2019 incassa il ‘sì’ di una delle sue stelle più luminose: Giannis Antetokounmpo conferma la sua presenza alla prossima Coppa del Mondo di Basket. L’ala dei Milwaukee Bucks, neo MVP della stagione regolare NBA, vestirà la maglia della Grecia nella prossima kermesse mondiale di pallacanestro che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. ‘The Greak Freak’ ha spiegato: “voglio esserci per aiutare il mio paese a fare qualcosa di buono. Non ho parlato con l’allenatore della posizione in cui giocherò. Sia che io giochi in posizione 1 o 5, non mi interessa, voglio giocare, sono un giocatore di basket“.

