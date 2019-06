Mondiali Basket 2019 – Gallinari carica l’Italia: “abbiamo la squadra per arrivare sul podio!”

Danilo Gallinari elogia la squadra e le potenzialità dell’Italia: gli azzurri possono arrivare in fondo nel Mondiale di Basket in Cina

La Serbia nel nostro girone fa paura, gli Stati Uniti saranno i soliti favoriti alla vittoria finale, ma l’Italia ha le potenzialità per arrivare fino in fondo. Lo spiega Danilo Gallinari a margine di della seconda edizione di ‘We Playgound Together’, un progetto di riqualificazione delle aree sportive della città di Milano. Il ‘Gallo’ ha sensazioni positive per il Mondiale cinese che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre: “l’obiettivo iniziale è passare il turno ma abbiamo le potenzialità e la squadra per arrivare fino in fondo. Nel girone abbiamo la Serbia che secondo me dopo gli Stati Uniti è la squadra più forte: se vengono al completo hanno un quintetto da Nba. Noi dobbiamo passare il turno, poi tanto dipenderà dagli accoppiamenti”.

Valuta questo articolo