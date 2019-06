Milano-Cortina 2026 – Tofana Freccia nel Cielo ospita le gare tecniche di sci: iniziati i lavori nel primo tratto [GALLERY]

Tofana – Freccia nel Cielo è già al lavoro per essere protagonista nello scenario delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dopo 70 anni dalle indimenticabili Olimpiadi di Cortina del 1956, il sogno olimpionico si fa realtà

Tofana – Freccia nel Cielo festeggia assieme a tutto il territorio di Cortina d’Ampezzo la vittoria ottenuta per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il grande sogno di riportare a Cortina d’Ampezzo le Olimpiadi invernali è diventato una realtà. È già partito il rinnovo del primo tratto della Freccia nel Cielo, che prevede la predisposizione di moderne e prestazionali cabinovia, le prime per Cortina d’Ampezzo e sono in programma altri interventi.

I Mondiali Cortina 2021 ed ora l’importate opportunità delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 fanno crescere ancor di più, nei cuori della storica Freccia nel Cielo e di tutti coloro che la vivono, il desiderio e la volontà di prepararsi al meglio per questa irripetibile avventura, accogliendo gli sportivi e quanti vorranno godere dello spettacolare paesaggio della Tofana. Andrea Vascellari, Direttore di Tofana Srl, ha pronunciato queste parole alla notizia dell’assegnazione delle Olimpiadi a Cortina: “Poter ospitare un evento sportivo di tale importanza è un’occasione unica. Ci saranno importanti investimenti in tutta la valle e nelle valli limitrofe. Noi operatori del territorio continueremo ad investire per migliorare i servizi dedicati ai turisti sempre più esigenti. Tofana – Freccia nel Cielo ha già in programma la sostituzione di 2 seggiovie in quota per poter trasportare gli sciatori in maniera più comoda e veloce. Seguiranno ulteriori investimenti per poter accogliere al meglio i visitatori presenti durante il grande evento e i turisti che visiteranno Cortina negli anni successivi.” E anche il Presidente di Tofana Srl, Mario Vascellari, ha commentato: “Grazie anche ai prossimi campionati mondiali di sci del 2021, le Olimpiadi invernali 2026 che ora sappiamo aggiudicate a Milano Cortina, ci trovano già pronti, in quanto abbiamo notevolmente migliorato il sistema impiantistico e le piste del comprensorio di Tofana – Freccia nel Cielo. Per questo ci auguriamo di poter ospitare le gare tecniche di sci sia femminile che maschile. Auspichiamo che anche gli altri comprensori siano preparati ad assumere questa sfida che avrà ricadute positive per la montagna bellunese e, paragonando quello che è avvenuto nel passato con le Olimpiadi del 1956, le ricadute dureranno almeno altri 70 anni, e lo dimostra proprio Tofana – Freccia nel Cielo che sull’onda di quelle olimpiadi del 1956 ha realizzato la funivia che ora dopo 50 anni si trasformerà in una avveniristica cabinovia pronta ad ospitare eventi mondiali come i campionati di sci del 2021 e ora anche le olimpiadi del 2026. Inoltre, per completare le infrastrutture e la ricettività è prevista, vicino alla stazione di partenza della funivia Freccia nel Cielo, la costruzione di un hotel 5* della catena alberghiera Falkensteiner con 110 camere e un parcheggio sotterraneo. Non mi sono meravigliato più di tanto di questa ultima vittoria, in quanto posso dire di aver visto nel tempo che la Regione Veneto e il Comune di Cortina d’Ampezzo stavano lavorando con grande energia ed entusiasmo al progetto delle Olimpiadi.”

La funivia Tofana – Freccia nel Cielo, che da Col Drusciè (1778 m) porta a Ra Valles (2470 m) fino a Cima Tofana di Mezzo (3244 m), è stata studiata e costruita in modo da inserirsi con la sua struttura nella roccia e conservare la spettacolare visuale sulla montagna più alta di Cortina d’Ampezzo senza deturparne il paesaggio. La stagione estiva sarà dal 20 luglio al 1° settembre e prevede solo per quest’estate una variazione nel tracciato di risalita per i lavori di rinnovo. Tofana Srl mette a disposizione una navetta gratuita da Piè Tofana verso Col Drusciè per garantire a tutti di poter godere del ricco programma di iniziative e attivitàsportive e glamour previste.

