Milan, Salvini torna all’attacco: “spero che mio figlio riesca a vedere almeno una vittoria nel derby”

Presente a Castelfranco Emilia per sostenere il candidato sindaco del centrodestra al ballottaggio di domenica, Salvini ha parlato anche di Milan

Ennesimo duro attacco di Matteo Salvini al Milan, impegnato in questo periodo a rifondare i quadri dirigenziali e ad individuare il nuovo allenatore.

Presente a Castelfranco Emilia per motivi politici, il vicepremier si è soffermato sul momento vissuto dal club rossonero, esprimendo il proprio punto di vista: “a me interessa che ci facciano tornare a sognare e a vincere qualcosa. Non mi interessa chi: gli ultimi anni sono stati tristi, tristi. Per carità io ho vinto tutto da tifoso, spero che mio figlio riesca a vedere un derby vinto, almeno. Poi con chi, con chi in panchina non lo so. Spero che la società dia una scossa e una sveglia“

