Il Milan di Giampaolo tra addii e nuovi arrivi: Kabak nel mirino dei rossoneri, via Cutrone

Il Milan mette nel mirino Kabak: Cutrone verso l’addio, ecco come la società sta lavorando per la squadra di Giampaolo

Il Milan dopo gli addii di Leonardo e Gattuso sta piano piano ricostruendo la sua squadra, con l’obiettivo di far bene nella prossima stagione, e migliorare nettamente il risultato di quest’anno. In casa Milan c’è chi va e chi arriva: sembra che la società rossonera sia vicina a Kabak, difensore turco dello Stoccarda, utile per rinforzare la rosa di Giampaolo. Il 19enne potrebbe essere il primo colpaccio del Milan, per riempire il posto lasciato da Zapata. Il Milan sembra pronto a pagare la clausola di 15 milioni nel contratto di Kabak per portarlo in rossonero, ma la società dovrà velocizzare i tempi visto l’interessamento del Porto e del Monaco al giovane calciatore.

Il Milan sembra poi pronto a salutare un altro giovane: il 21enne Patrick Cutrone è destinato a salutare il Milan e potrebbe presto vestire la casacca viola della Fiorentina.

Infine sembra che continuerà la sua avventura in rossonero Davide Calabria, che fa parte del progetto Milan: la società è pronta a rinnovare il contratto del difensore classe ’96.

Valuta questo articolo