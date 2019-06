Milan, Matteo Salvini non si trattiene: “esclusione dalle coppe? Meglio così. Donnarumma lo avrei già venduto”

Matteo Salvini commenta la situazione del ‘suo’ Milan dopo l’esclusione dalle coppe: il vicepremier accetta con serenità la rinuncia all’Europa League e appoggia la possibile cessione di Donnarumma

Situazione alquanto complessa quella che il Milan sta attraversando in questi giorni. Oggi è arrivata l’esclusione dalle coppe con i rossoneri che hanno sacrificato l’Europa League sull’altare del Fair Play Finanziario. Dal mercato inoltre arrivano notizie poco confortanti alla voce cessioni: il PSG si è rifatto sotto per Donnarumma e, con il Milan che necessità di fare plusvalenze per il bilancio, i milioni dei parigini potrebbero fare davvero comodo.

Intervistato alla trasmissione di Rai Radio1, ‘Un giorno da Pecora’, il tifoso rossonero Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha commentato il momento complicato del Milan: “cosa ne penso dell’esclusione dalle coppe europee dei rossoneri? Per come l’abbiamo approcciata negli ultimi anni, meglio così, almeno si concentrano sulla Serie A. Però, poveri noi. Se il Financial Fair Play nel calcio è un po’ simile alla Procedura D’Infrazione europea? Si, perche’ c’è qualche squadra che se ne strafrega allegramente, spende e spande. Basta guardare la campagna acquisti di qualche squadra francese (riferimento al PSG, ndr). E invece con l’Italia sono sempre così precisini. Campagna acquisti? Per ora mi pare una gran campagna vendite. Donnarumma? Lo avrei già venduto. E’ un gran portiere ma io sono un romanticone e quando ci fu la vicenda ‘vado o vengo’ in base ai milioni di euro che mi pagano, mi era caduta la poesia…“.

