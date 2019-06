Milan, Maldini ‘si sceglie’ lo staff: Tare e Boban gli uomini individuati per affiancarlo

Nonostante il sì ufficiale non sia ancora arrivato, Maldini lavora per costruirsi lo staff dirigenziale che lo affiancherà nella prossima stagione

L’ex storico capitano rossonero ha messo nel mirino Zvonimir Boban e Igli Tare, profili scelti personalmente da Maldini per costruire il nuovo Milan. Il primo andrebbe a ricoprire un ruolo non ancora ben definito, il secondo invece sarebbe il nuovo direttore sportivo rossonero, una proposta che lo stuzzica eccome. Il dirigente albanese non vorrebbe lasciare la Lazio a mercato già iniziato, ma l’offerta rossonera è difficile da rifiutare. Stesso dicasi per Boban, che sta seriamente pensando di lasciare la Fifa per affiancare Maldini, cominciando così un nuovo capitolo della propria carriera.

