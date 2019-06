Milan, si attende il sì di Paolo Maldini: intanto prende quota una clamorosa ipotesi dirigenziale

Al fianco di Paolo Maldini potrebbe lavorare Zvonimir Boban, è lui l’ultima idea dell’amministratore delegato Gazidis

La rivoluzione dirigenziale in casa Milan non si è ancora completata, si attende il sì di Paolo Maldini per proseguire con gli altri profili individuati da Ivan Gazidis.

L’ultimo nome finito nella lista dell’amministratore delegato rossonero è quello di Zvonimir Boban, attualmente vicesegretario generale della Fifa. Il croato però potrebbe accettare l’eventuale offerta del Milan, rimasto nel suo cuore dopo l’esperienza vissuta da calciatore. Il compito da affidare a Boban sarebbe quello di affiancare Maldini nella costruzione della squadra per la prossima stagione, lavorando in simbiosi e ricoprendo un ruolo che richiami quello di direttore sportivo, con mansioni anche politiche. L’esperienza del croato infatti potrebbe tornare utile a Gazidis, in particolare nei rapporti con Fifa, Uefa e altri club.

