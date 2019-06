Milan, arrivata la sentenza del Tas di Losanna: il club rossonero ufficialmente escluso dall’Europa League

Il Tas ha ufficializzato l’esclusione del Milan dalla prossima edizione dell’Europa League, il suo posto verrà preso dal Torino

Il Milan non prenderà parte all’edizione 2019/2020 dell’Europa League, a deciderlo è adesso ufficialmente il TAS di Losanna con una sentenza pubblicata nella mattinata di oggi.

Al posto del club rossonero ci sarà dunque il Torino, che partirà dai turni preliminari. La Roma invece avanzerà alla fase dei gironi, dove avrebbe dovuto esserci la società del presidente Scaroni. Una decisione quella del Tribunale Arbitrale dello Sport arrivata in seguito al Consent Award stipulato tra Milan e Uefa, utile per rientrare il prima possibile nei paletti del Fair Play Finanziario. Quest’accordo infatti condona i due trienni (2014-17 e 2015-18) valutati in precedenza, dunque le decisioni dell’Adjudicatory Chamber vengono cancellate. Adesso il club rossonero dovrà ridiscutere un nuovo accordo con la UEFA per quanto riguarda il pareggio di bilancio, fissando un nuovo termine per raggiungerlo diverso da quello precedente, che sarebbe scaduto nel 2021.

Ecco di seguito la sentenza:

