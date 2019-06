Mercato NBA – Warriors all-in su Klay Thompson! Proposto un maxi rinnovo: ecco i dettagli

Offerta mostruosa per Thompson da parte degli Warriors: Golden State non ha intenzione di lasciarsi scappare il cestista

Dopo il ko nelle Finals di NBA contro i Toronto Raptors, i Golden State Warriors sono già al lavoro per il futuro del team. Il mercato NBA infiamma l’estate 2019 tra importanti trasferimenti e tanti rinnovi. Gli Warriors, in particolar modo, puntano tutto sul rinnovo di Klay Thompson: la squadra di Golden State non vuole farsi sfuggire il free agent quando inizierà la free agency. Secondo quanto riportato da Espn sembra infatti che gli Warriors siano disposti ad un’offerta da capogiro per blindare Thompson: 190 milioni di dollari in cinque anni.

Nonostante l’infortunio, che terrà il cestista fuori dal campo da gioco per buona parte della prossima stagione, i Golden State Warriors desiderano rinnovare il contratto con Thompson. La firma del contratto non dovrebbe farsi attendere troppo.

Valuta questo articolo