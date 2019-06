Mercato NBA – Suns e Bulls a caccia di Lonzo Ball: sul piatto le rispettive prime scelte al Draft

Phoenix Suns e Chicago Bulls sulle tracce di Lonzo Ball: le due franchigie pronte a privarsi delle rispettive scelte al Draft (n°6 e n°7) per il playmaker dei Los Angeles Lakers

In attesa che la postseson si concluda con la caldissima sfida fra Golden State Warriors e Toronto Raptors, oltre a seguire le Finals, le altre franchigie sono pronte a programmare la nuova stagione, partendo dal mercato. Phoenix Suns e Chicago Bulls sono alla ricerca di un playmaker, possibilmente con esperienza, da scambiare cedendo le proprie scelte al Draft. Entrambe le franchigie avrebbero messo gli occhi su Lonzo Ball e sarebbero pronte ad offrire ai Lakers le loro prime scelte, rispettivamente la 6ª e la 7ª. In questo modo i Lakers, già possessori della 4ª scelta, avrebbero due scelte fra le prime 7. Tale possibilità basterà a convincere i Lakers a privarsi di uno dei giovani asset più interessanti in ottica trade?

Valuta questo articolo