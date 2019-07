Mercato NBA – Nikola Mirotic rinuncia alla free agency: il cestista ex Bucks firma con il Barcellona

Nikola Mirotic lascia l’NBA per tornare in Europa: l’ala montenegrina rinuncia alla free agency e firma con il Barcellona

Alla mezzanotte di oggi inizierà ufficialmente la free agency ma Nikola Mirotic ha deciso di chiamarsi fuori dal lotto dei giocatori senza contratto. Il cestista classe 91 lascia l’NBA per tornare in Europa, nuovamente nella Liga Spagnola: dopo 6 stagioni passate con la maglia del Real Madrid, l’ala serba montenegrina firmerà con il Barcellona. Secondo Shams Charania di The Athletic Mirotic avrebbe potuto firmare un contratto vicino ai 50 milioni di dollari: secondo As l’offerta del Barcellona è di 70 milioni in 6 anni.

