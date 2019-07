Mercato NBA – Nicolò Melli sbarca negli USA: giocherà ai Pelicans con Zion Williamson

Melli vola in NBA: raggiunto l’accordo con i Pelicans per il cestista azzurro

Splendido traguardo per Nicolò Melli: il cestista azzurro, dopo due anni in Turchia col Fenerbahce vola negli Stati Uniti d’America per calcare il prestigioso parquet dell’NBA. Melli raggiunge dunque Belinelli e Gallinari e, a 28 anni, giocherà nel campionato più prestigioso della palla a spicchi. Melli ha raggiunto l’accordo con i New Orleans Pelicans sulla base di un contratto biennale, secondo ESPN.

