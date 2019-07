Mercato NBA – Kyrie Irving verso i Nets: pronto un super contratto e la rinuncia a D’Angelo Russell

Kyrie Irving vicino all’accordo con i Nets: la franchigia di Brooklyn pronta ad offrirgli un contratto da 141 milioni di dollari 4 anni e rinunciare a D’Angelo Russell

Allo scoccare della mezzanotte italiana inizierà ufficialmente la free agency NBA ma le franchigie sembrano essersi già mosse con largo anticipo. I Boston Celtics, preso atto dell’addio di Kyrie Irving, si sono ‘tutelati’ trovando l’accordo con Kemba Walker. Irving, di tutta risposta, sembra ad un passo dai Brookly Nets. Secondo l’insider ESPN Adrian Wojnarowski il playmaker ex Cavs potrebbe firmare un contratto da 141 milioni spalmati su 4 anni. I Nets dovrebbero dunque rinunciare alla possibilità di rifirmare D’Angelo Russell, ma potrebbero decidere di optare per un sing and trade in modo tale da non perdere un asset così importante senza ricevere nulla in cambio.

Valuta questo articolo