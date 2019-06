Mercato NBA – J.R. Smith pronto all’addio ai Cavs: i Lakers monitorano la situazione

J.R. Smith verrà ceduto o tagliato dai Cleveland Cavaliers entro il 30 giugno: i Los Angeles lakers attendono con attenzione l’evolversi della situazione

Dopo un anno passato ai margini del roster, J.R. Smith si prepara a dire addio ai Cleveland Cavaliers. La guardia del New Jersey ha un contratto da 15 milioni di dollari con la franchigia dell’Ohio ma 13 dei quali sono garantiti solo se resterà in roster entro il 30 giugno. I Cavs vorrebbero liberarsi del suo pesante contratto via trade, al fine di ottenere qualche asset, anche minimo, pur di non restare a mani vuote. Se non dovessero riuscirci, il giocatore verrà tagliato. A quel punto, secondo Yahoo Sport, i Los Angeles Lakers sarebbero pronti a portarlo alla corte di LeBron James, come già accaduto proprio in Ohio.

Valuta questo articolo