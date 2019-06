Mercato NBA – Houston Rockets su Jimmy Butler: Sign & Trade dai Sixers, ecco la trattativa

Houston Rockets su Jimmy Butler, pronta la trade con i Sixers: Philadelphia sarebbe pronta al Sign & Trade pur di non perderlo a zero

È bastata poco più di metà stagione a Jimmy Butler per diventare il leader dei Philadelphia 76ers, trascinandoli fino alla semifinale di Conference, prima che uno strepitoso Kawhi Leonard non ponesse fine al loro cammino. L’ex Chicago Bulls sarà free agent in estate e non intende fare sconti a nessuno: ovunque andrà chiederà solo il massimo salariale.

I Sixers, alle prese con i rinnovi Tobias Harris e JJ Redick, sono consapevoli di non poter trattenere tutti, ma d’altro canto preferirebbero non perdere un talento come Butler a zero. Si fa largo dunque l’ipotesi di un Sign & Trade, firma a 146.5 milioni per 4 anni e cessione ad un’altra franchigia. Gli Houston Rockets sarebbero in pole per il suo arrivo e avrebbero intenzione di offrire Clint Capela ed Eric Gordon nella trattativa che regalerebbe a Paul e Harden la terza stella con la quale tentare il definitivo assalto al titolo.

