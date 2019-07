Mercato NBA – Golden State prova a trattenere Kevin Durant: offerto il massimo salariale nonostante l’infortunio

Golden State pronta ad offrire il massimo salariale a Kevin Durant nonostante l’infortunio al tendine d’Achille: gli Warriors vogliono mantenere intatto il proprio core

Mancano poche ore alla mezzanotte italiana, la data fatidica per l’inizio della free agency NBA. Fioccano i rumor di mercato. I principali riguardano il futuro di Kevin Durant, uno dei free agent più ambiti. La stella di Golden State, fermo per tutta la prossima stagione a causa di un infortunio al tendine d’Achille, resta comunque il nome in cima alla lista di diversi club, fra i quali anche i Golden State Warriors. La franchigia della Baia è pronta, secondo Adrian Wojnarowski, ad offrirgli il massimo saliare, 221 milioni per 5 anni, il contratto più remunerativo fra quelli ai quali KD può ambire. Dopo la proposta a Klay Thompson, gli Warriors sembrano voler trattenere il proprio core di campioni.

