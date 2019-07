Mercato NBA – Damian Lillard rinnova con Portland: ecco i dettagli della maxi offerta

Damian Lillard pronto a firmare il ricco rinnovo offerto dai Portland Trail Blazers: offerto un quadriennale da 196 milioni di dollari

Ha trascinato i suoi Blazers durante tutta la stagione con 25.8 punti, 6.9 assist e 4.6 rimbalzi di media a partita, tirando con il 44.4% dal campo e il 36.9% da 3 punti. È stato il leader di Portland che è arrivata a giocarsi la finale di Conference, ha giocato contro gli Warriors con due costole incrinate e ha versato ogni goccia di sudare presente in corpo per evitare uno sweep che, con il senno di poi, probabilmente era inevitabile. Per questo motivo Damian Lillard si è guadagnato un maxi rinnovo con i Portland Trail Blazers. Chris Haynes di Yahoo Sports ha rivelato i dettagli dell’accordo: un quadriennale da 196 milioni di dollari che prenderà il via dalla stagione 2021-2022. Nel contratto è prevista una player option per l’ultimo anno,

