Manchester City, Guardiola giura amore ai citizens: le sue parole gelano i tifosi della Juventus

Pep Guardiola giura amore al Manchester City, l’allenatore catalano ha parlato al sito ufficiale dei citizens sottolineando di trovarsi nel posto giusto per allenare.

Interrogato sulle sue sensazioni, l’ex Barcellona ha gelato i tifosi della Juventus: “credo che non ci sia un posto migliore nel mondo per fare il manager. Non c’è un posto simile a Manchester. In altri posti i tifosi fischiano se non vinci, qui i fan sono sempre al tuo fianco“.

