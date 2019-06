Manchester City, Guardiola prepara l’assalto a Isco: lo spagnolo pronto a lasciare il Real Madrid

L’arrivo di Hazard ai blancos spinge Isco lontano da Madrid, per lui c’è il Manchester City di Guardiola

Isco è sempre più lontano dal Real Madrid, il giocatore spagnolo infatti non resterà nel club di Florentino Perez, soprattutto dopo l’ingaggio di Eden Hazard.

Nonostante Zidane straveda per lui, lo spazio a disposizione lì davanti si è notevolmente ristretto, così il Manchester City si è fatto avanti per mettere le mani su Isco. Lo spagnolo sarebbe il sostituto ideale di David Silva, che ha già annunciato l’addio ai citizens al termine della prossima stagione. Per chiudere l’operazione servono però 80 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al Real Madrid di rientrare nei parametri del fair-play finanziario e coprire le uscite per i colpi di queste ultime settimane. Nel frattempo, Guardiola attende l’arrivo di Rodri dall’Atletico Madrid, che incasserà dal Manchester City ben 70 milioni.

