Manchester City, l’annuncio sorprendente di David Silva: “questa sarà la mia ultima stagione con i citizens”

Lo spagnolo ha annunciato che lascerà il Manchester City al termine della prossima stagione, dopo dieci lunghi anni

Al termine della prossima stagione, David Silva chiuderà il suo lungo ciclo con la maglia del Manchester City. Il giocatore spagnolo lo ha annunciato con largo anticipo, dando dunque ai tifosi il tempo e il modo di metabolizzare il suo addio.

Una storia d’amore che si concluderà dopo dieci anni, come sottolineato dallo stesso Silva: “questa sarà la mia ultima stagione al Manchester City. Dieci anni per me sono abbastanza, penso sia il momento perfetto per cambiare. Inizialmente il club voleva farmi firmare un biennale ma io ho scelto di restare per una sola stagione ancora, così finirò a dieci anni esatti. E’ un ciclo che si completa. Il mio futuro? Non mi vedo come avversario del City. Giocare nel Las Palmas? Mi piacerebbe ma ancora non so niente. Di certo mi piacerebbe finire la carriera qui un giorno. In Cina no: la mia fidanzata decide al posto mio“.

Valuta questo articolo