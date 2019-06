Lory Del Santo e quella notte con Mancini: “lui e Vialli facevano tutto in coppia! Mi ha sedotto: ecco comè stato”

Lory Del Santo e Roberto Mancini, una notte di passione ai tempi della Sampdoria: l’attrice italiana racconta i dettagli di quel dolce ricordo ancora vivo nella sua memoria

Intervisstata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino, Lory Del Santo ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita amorosa. La nota attrice italiana ha raccontato un flirt avuto in passato con Roberto Mancini, attuale CT della Nazionale italiana. I due si sono conosciuti ad una festa, quando Mancini giocava ancora alla Sampdoria. La scintilla è scattata subito: “il primo approccio tra di noi? L’ho incontrato a una festa a Torino, lui stava con Vialli. Loro due facevano tutto in coppia. Io abitavo a Milano, non potevo tornare a casa, era troppo tardi. Mancini ha cercato di sedurmi, ci è riuscito e non me ne pento. E’ stato dolcissimo, delicatissimo, mi è piaciuto. E’ un bel ricordo“.

