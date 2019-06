Liverpool, Klopp chiude le porte al Bayern Monaco: “è un onore, ma ho un lungo contratto con i Reds”

L’allenatore del Liverpool ha parlato del proprio futuro, rispondendo alle avances di Beckenbauer

“Apprezzo Franz e lui me, ma ho un contratto a lungo termine con il Liverpool“. E’ la replica di Jurgen Klopp all’invito di Beckenbauer, che aveva indicato nel manager tedesco il profilo ideale per guidare il Bayern Monaco.

“Sono ovviamente onorato quando una persona come Beckenbauer dice certe cose – prosegue il tecnico neo vincitore della Champions League – non so cosa potrà accadere da qui a 5 anni, magari ci sarà uno scenario completamente diverso per quanto riguarda gli allenatori“. Sono tre anni che Klopp guida il Liverpool, in precedenza erano state Borussia Dortmund e Mainz le squadre guidate.

