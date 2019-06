Juventus, Barzagli alimenta i sogni dei tifosi bianconeri: “Guardiola nuovo allenatore? Dico che…”

Presente a Catanzaro per ricevere il Premio Ceravolo, Andrea Barzagli ha espresso il proprio punto di vista sul prossimo allenatore della Juventus

La sua carriera è finita da poche settimane, ma Andrea Barzagli continua a ricevere premi che ne sottolineano la grandezza.

Il difensore ormai ex Juventus ha ricevuto a Catanzaro il 10° premio sportivo Nicola Ceravolo, approfittando dell’occasione per esprimere le proprie idee su chi sarà il prossimo allenatore del club campione d’Italia. Da Sarri a Guardiola, Barzagli non si è tirato indietro: “mi sarebbe piaciuto essere allenato da Sarri? Sarebbe stato interessante, lo danno per scontato, ma la decisione non è ancora arrivata. Si stanno facendo tanti nomi, in questi anni i dirigenti bianconeri hanno sbagliato quasi niente, secondo me hanno già scelto l’uomo giusto: se è uno con un’idea nuova o forse uguale non lo so. Non conosco la situazione della Juve, se devo agganciarmi al discorso Guardiola ogni tanto è bello sognare e in Italia piace farlo. Magari, dopo l’anno scorso, quando è arrivato Cristiano Ronaldo nonostante nessuno ci credesse, sognare ci può stare. Vedremo quando la società farà il suo annuncio“.

Barzagli poi si è soffermato sull’addio di Buffon al Psg, passando poi ad analizzare l’approdo di Conte all’Inter: “Gigi è una persona speciale, sempre alla ricerca di sfide, non so cosa farà, ma nonostante abbia 41 anni rimane sempre uno dei più forti. La scelta di Antonio? Lavorativa, in questo mondo è così, se non si è dentro non si può capire, io non posso criticarlo. Per quanto riguarda Allegri, in questi 5 anni logoranti, sempre sotto stress, ha preso troppe critiche, ma è stato bravissimo e ha continuato la striscia vincente iniziata da Conte“.

