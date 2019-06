Juventus, c’è il sì di Chiesa ma l’Inter prova a inserirsi: sarà duello con i nerazzurri per l’esterno della Fiorentina

La Juventus ha il gradimento di Federico Chiesa, ma l’Inter vorrebbe provare ad inserirsi: entrambe le società dovranno però accontentare le richieste economiche della Fiorentina

Il mercato estivo non è ancora entrato nel vivo ma nella notte di ieri è arrivata la prima grande notizia: la Juventus ha bloccato Federico Chiesa. Il club bianconero si sarebbe già messo d’accordo con il giocatore, offrendogli un contratto da 5 milioni (a salire fino a 6) per 5 anni: ci sarebbe solo da convincere la Fiorentina. Captata la notizia però, l’Inter ha deciso di muoversi. La dirigenza nerazzurra ritiene Federico Chiesa l’acquisto ideale per l’era Conte e sarebbe pronta ad offrire cifre simili al giocatore. Si prevede dunque un ‘Derby d’Italia’ sul mercato, con la Fiorentina che spera in una vera e propria asta. La cifra che le due società dovrebbero sborsare si aggira vicino ai 70 milioni.

La Juventus dal canto suo non ha problemi di soldi, ma dovrà gestire bene il suo budget e gli uomini presenti in rosa: per quanto riguarda il primo aspetto, i bianconeri hanno intenzione di acquistare un top player per il centrocampo e dovranno rinforzare la difesa, colpi che potrebbero avere la precedenza sull’arrivo di un esterno d’attacco; il che ci porta al secondo punto e al sovraffollamento delle corsie laterali con Mandzukic, Cuadrado e Douglas Costa in bilico, Bernardeschi che viene da una grande stagione e Dybala che all’occorrenza potrebbe defilare la sua posizione per tornare a giocare stabilmente nel reparto offensivo.

L’Inter invece sarebbe pronta a mettere Federico Chiesa al centro del suo progetto: rimpiazzare Politano, nonostante la buona stagione, non dovrebbe essere un problema. Più complicato invece l’aspetto economico: i nerazzurri vorrebbero abbassare le pretese della Fiorentina con qualche contropartita tecnica. In questo caso, il giovane Pinamonti, leader dell’Italia Under 20, potrebbe giocare un ruolo decisivo per convincere la società toscana.

