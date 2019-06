Una Nazionale da sogno, l’Italia conquista il bronzo ai Mondiali di futsal per atleti con sindrome di down

La Nazionale italiana strappa il terzo posto ai Mondiali Fifds, piazzandosi alle spalle di Brasile e Argentina

Un risultato splendido, un terzo posto che regala un sorriso ad una Nazione intera. La Nazionale Italiana formata da atleti con sindrome di down chiude sul podio i Mondiali Fifds (International Federation of Futsal for Athletes with Down Syndrome) di futsal, terminati nella giornata di oggi a Ribeirao Preto. Medaglia di bronzo per gli azzurri guidati dal ct Oldani, che si confermano dunque tra le prime tre dopo il successo ottenuto nell’ultima edizione. A salire sul gradino più alto del podio è il Brasile, che batte in finale nel derby sudamericano l’Argentina con il risultato di 7-5.

Dopo la sconfitta subita contro l’Albiceleste in semifinale, l’Italia si impone nella finalina per il terzo posto contro il Messico, stendendolo con il punteggio di 3-1 grazie ai gol di Fasanella, Sfreddo e Piggio. La squadra della Fispir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico) si conferma dunque tra le prime nazioni al mondo in ambito futsal riservato ad atleti con sindrome di Down, dimostrando di saperci fare eccome con un pallone tra i piedi. Chapeau!

