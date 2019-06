Italia-Cina, Valentina Giacinti sblocca il risultato: gol di rapina dell’attaccante azzurra [VIDEO]

Il capocannoniere della Serie A sblocca il risultato nel match tra Italia e Cina, trovando il pertugio giusto per portare in vantaggio le azzurre

La Nazionale italiana sblocca il risultato al quindicesimo minuto del primo tempo, ci pensa Giacinti a bucare la porta della Cina. Le ragazze del ct Bertolini passano in vantaggio grazie ad una intuizione della giocatrice azzurra, che si avventa su una palla vagante in area di rigore cinese e la mette di sinistro all’angolino. Italia in vantaggio negli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile, la Cina adesso deve inseguire.

Valuta questo articolo