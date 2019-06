Mondiali di calcio femminile, Bonansea tagliente sui social: “adesso ci credete anche voi che…” [FOTO]

La giocatrice azzurra ha postato sui social un messaggio pungente all’indirizzo degli scettici, ricredutisi dopo la qualificazione dell’Italia ai quarti

L’Italia è nei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile, la vittoria sulla Cina permette alle azzurre di entrare tra le migliori otto del mondo, continuando a sognare insieme ad una Nazione intera. Un successo che Barbara Bonansea ha sfruttato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, pungendo in particolare gli scettici, coloro che non credevano che il calcio femminile potesse raggiungere questo risultato.

All’indomani della vittoria sulla Cina, la giocatrice azzurra ha scritto sui social: “Sempre più forti, noi contro tutti. Perché forse adesso ci credete anche voi che stiamo meglio in campo che in cucina. Siamo tra le otto migliori al mondo e non molliamo niente“.

