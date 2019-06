L’ex Inter Maxwell finisce nei guai: denunciato dalla moglie per violenze e minacce di morte

L’ex Inter e PSG Maxwell denunciato dalla moglie: la donna ha riportato alla luce violenze fisiche e minacce di morte

Le Parisien riporta un particolare caso di cronaca che riguarda l’ex calciatore di Inter e PSG Maxwell. L’ex terzino brasiliano, attuale dirigente del Paris Saint-Germain, è stato denunciato dalla moglie, Giulia Nagamine, lo scorso 27 marzo per minacce di aggressione e morte. La donna, sposata con Maxwell da 13 anni, ha denunciato alcuni episodi torbidi del suo passato: nel 2012 afferma di essersi rotta 2 dita dopo un’aggressione subita dal marito; nel 2018 è stata presa a calci a Miami e minacciata di morte. Maxwell, intervistato da Le Parisien ha dichiarato: “mi dispiace che mia moglie usi la legge in questo modo. Per il bene dei miei figli dimostrerò la mia totale innocenza”.

