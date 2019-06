Inter, effetto Conte: la campagna abbonamenti 2019-2020 è già sold out!

L’arrivo di Antonio Conte, un mercato importante e tanta fiducia nel futuro dell’Inter hanno generato grande entusiasmo fra i tifosi: la campagna abbonamenti 2019-2020 è giù sold out

“Un successo straordinario”, la descrizione perfetta che la stessa Inter dà, con una punta di stupore, della campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020, già sold out! In poche ore tutti i posti disponibili sono stati occupati al primo giorno di apertura della vendita libera. La fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti 18/19 si era conclusa con un altro record di tessere confermate. Alla luce della grande richiesta, l’Inter ha annunciato, per la prima volta nella sua storia, di voler aprire la lista d’attesa per la stagione 2020/2021, per tutti i tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila per l’acquisto dei propri abbonamenti. L’iscrizione è aperta online su inter.it/abbonamenti dalle ore 11 di oggi, giovedì 27 giugno, fino alle ore 11 di venerdì 12 luglio ed è riservata ai titolari di tessera ‘Siamo Noi’.

