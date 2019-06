Retroscena Barcellona, Hleb spara a zero contro Ronaldinho e Deco: “arrivavano ubriachi all’allenamento”

L’ex giocatore bielorusso ha parlato di Ronaldinho e Deco, svelando alcuni clamorosi retroscena relativi all’esperienza al Barcellona

E’ stata una leggenda del calcio bielorusso, arrivando a giocare nel Barcellona e nell’Arsenal, due top club a livello europeo e internazionale. Aljaksandr Hleb ne ha viste di cotte e di crude, assistendo a situazione grottesche che ha deciso di svelare nel corso del programma televisivo bielorusso Belorusski Football.

Sulla sua esperienza in blaugrana ha rivelato: “non volevo firmare per il Barça, volevo rimanere all’Arsenal o andare al Bayern, ma il mio agente ha insistito. Ha detto che Guardiola avrebbe telefonato di nuovo e alla fine mi convinse. Ronaldinho e Deco sono arrivati a un allenamento completamente ubriachi. Sai perché il club ha venduto Ronaldinho nel 2008? Avevano paura che avrebbe rovinato anche Messi“. Tutto vero? Forse no, considerando che la testata spagnola Sport ha ricordato come Ronaldinho e Deco non fossero più al Barcellona al momento dell’arrivo di Hleb. Una rivelazione da prendere con le pinze, ma che sicuramente scatenerà un mare di polemiche.

