Manchester City, Guardiola commenta il mercato del… Barcellona: “Griezmann e Neymar? Dico che…”

L’allenatore del Manchester City ha parlato del Barcellona e dei suoi possibili acquisti, senza però sbilanciarsi troppo

Il mercato del Manchester City ma, soprattutto, quello del Barcellona. Pep Guardiola non si è tirato indietro, commentando quelli che potrebbero essere gli acquisti della società blaugrana a margine di un evento tenutosi proprio in Catalogna: “Griezmann e Neymar? Sono molto bravi e i buoni giocatori sono sempre benvenuti. Sono cose che riguardano il Barça, ho vissuto tanto in questo club e non voglio che le mie parole vengano interpretate in modo sbagliato, ma tutto dipenderà dall’idea di squadra e dalle scelte del tecnico. Di certo i buoni giocatori sono sempre i benvenuti: Griezmann e Neymar lo sono, così come De Jong, ottimo acquisto. E anche chi prenderà De Ligt farà un grande affare: avrà un centrale per i prossimi 10 anni”. Per quanto riguarda gli eventuali acquisti del City, Guardiola ha sottolineato: “Rodrigo? Non so, si vedrà, è un grande giocatore. Per Asensio non c’è alcuna possibilità“.

