Giro d’Italia – Buttò una bici in mezzo alla strada: tunisino espulso dall’Italia

Identificato l’uomo che ha buttato in mezzo alla strada a Conegliano una bicicletta poco prima del passaggio dei ciclisti: espulso dall’Italia

Al Giro d’Italia 2019 non sono mancati i colpi di scena ed i gesti… folli: come quello di uno spettatore che nella 18ª tappa ha buttato in mezzo alla strada una bicicletta, proprio quando stavano per arrivare i ciclisti in gara.

Fortunatamente non è successo nulla di grave ai corridori: al passaggio i tre fuggitivi hanno schivato la bicicletta, che è stata poi spostata in vista dell’arrivo del gruppo. Intanto le autorità hanno identificato l’uomo che ha compiuto il gesto: si tratta di un 44enne tunisino che adesso sarà espulso dall’Italia.