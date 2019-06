Giro d’Italia 2020 – Da Székesfehérvár a Nagykanizsa: percorso e altimetria della 3ª tappa [FOTO e VIDEO]

Presentata la terza tappa del Giro d’Italia 2020: 197 km con partenza da Székesfehérvár e arrivo a Nagykanizsa. Si costeggerà il Lago Balaton e si concluderà in volata

La tappa inaugurale sarà una cronometro, nella seconda arriveranno i primi due GPM, mentre nella terza tappa del Giro d’Italia 2020 non dovrebbero esserci grandi ostacoli per i ciclisti. I 197 km della terza frazione della Corsa Rosa, l’ultima in terra ungherese, partirà da Székesfehérvár e terminerà sul traguardo di Nagykanizsa. Suggestivo il colpo d’occhio che si avrà quando i ciclisti costeggeranno il Lago Balaton, mentre il finale della corsa, vista la linearità del percorso, sarà perfetto per una volata che impegnerà i principali velocisti.

🚩 Stage 3

🚴‍♂️ Székesfehérvár – Nagykanizsa

📝 11th May 2020 – 197km#Giro pic.twitter.com/elZ90Chz0g — Giro d’Italia (@giroditalia) 27 giugno 2019

