Giochi Europei di Minsk – Doppietta azzurra nel tiro con l’arco, finale tutta italiana: Andreoli d’oro, battuta Boari

La finale tutta azzurra dell’arco olimpico femminile ai Giochi Europei di Minsk va a Tatiana Andreoli che batte Lucilla Boari 7-1. Il bottino dell’Italia dell’arco in Bielorussia sale a quattro medaglie e domani tocca agli uomini

Finisce 7-1 per Tatiana Andreoli la finale tutta italiana dei Giochi Europei di Minsk. Il podio della gara individuale si colora così per due terzi di azzurro con Andreoli sul primo gradino e Lucilla Boari sul secondo. Per l’Italia sono la terza e la quarta medaglia nel tiro con l’arco dopo l’oro mixed team di Nespoli e Boari e il bronzo a squadre maschile grazie a Nespoli, Galiazzo e Pasqualucci.

LA FINALE TUTTA AZZURRA – E’ Tatiana Andreoli a vincere la finale individuale dell’arco olimpico femminile ai Giochi Europei di Minsk. La sfida tutta azzurra contro Lucilla Boari termine 7-1. Partenza sprint per la piemontese che si porta sul 2-0 grazie al parziale di 28-25, Boari risponde con il 28-28 che le permette di restare in gara ma la seconda accelerata di Andreoli chiude la gara con le ultime due volée che si concludono 26-22 e 26-25.

Boari e Andreoli si sono sfidate per l’oro dopo una mattinata da incorniciare. La prima batte 6-2 la tedesca Michelle Kroppen, poi schiaccia con lo stesso risultato la padrona di casa Karyna Kazlouskaya e in semifinale fa ancora meglio travolgendo 6-0 la russa Anna Balsukova. Per Andreoli la strada verso la finale inizia subito con il brivido, la sfida con la francese Audrey Adiceom si risolve solamente dopo due frecce di spareggio con il risultato di 6-5 (9, 10*; 9,10). Gli altri match sono meno spettacolari ma molto duri, Inna Stepanova (RUS) si piega 6-4 mentre l’olandese Ana Gabriela Bayardo viene sconfitta 6-2.

IL PROGRAMMA DI DOMANI – Giovedì è la giornata conclusiva del programma del tiro con l’arco ai Giochi Europei. A scendere sulla linea di tiro saranno gli uomini con tutte le sfide comprese le finali sia dell’arco olimpico che del compound. In gara per l’Italia ci sono ancora Mauro Nespoli e David Pasqualucci.



I GIOCHI EUROPEI SU SKY – Anche le ultime frecce dei Giochi saranno seguite da Sky all’interno delle tante finestre aperte sui vari sport. Il canale su cui sintonizzarsi è il 205.

